Nga dội bom vào con đập gần Kostiantynivka, Ukraine. Nguồn: RG/The Wrong Side

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow sáng 26/2 đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân đội Nga đã ghi lại khoảnh khắc một con đập gần thành phố Kostiantynivka ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine bị tấn công bằng bom lượn FAB-3000. Được biết, con đập nằm ở gần ngôi làng Osykove, cách Kostiantynivka hơn 2km về hướng tây bắc.

“Nước sông từ con đập bị vỡ đã gây ngập lụt cho tuyến cao tốc Kostiantynivka - Druzhkivka, khiến việc di chuyển trên con đường này trở nên bất khả thi. Cao tốc bị ngập là tuyến tiếp tế chính cho quân Ukraine bên trong Kostiantynivka. Giờ đây, việc gửi thêm lực lượng tiếp viện và đạn dược vào thành phố đã trở nên khó khăn hơn”, RG cho hay.

Nước từ con đập bị vỡ gây ngập lụt. Nguồn: Rvvoenkor/Telegram

Một đoạn video khác đã ghi lại cảnh nước từ con đập bị vỡ, gây ngập lụt trên diện rộng cho khu vực xung quanh.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo bản đồ của chuyên trang Deep State, khu vực đông nam thành phố Kostiantynivka đang nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Nga.