Theo trang tin tức quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/2 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích các mục tiêu Nga ở mặt trận Lyman.

"Đơn vị UAV Phoenix đã thành công bắn cháy hệ thống phảo phản lực BM-21 của Nga, qua đó làm giảm sức ép trên tiền tuyến cho lực lượng phòng thủ. Ngoài hệ thống pháo binh kể trên, đơn vị Phoenix cũng tấn công các điểm tập trung nhân lực của Nga theo hướng Lyman, phá hủy nhiều xe bọc thép chở quân và xe cơ giới của đối phương", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine tập kích pháo phản lực BM-21 Grad và nhiều mục tiêu Nga ở tiền tuyến Lyman. Video: Defense Express

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ đầu thập niên 1960. BM-21 bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế của quân đội, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, các chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính cho đến rải mìn chống tăng, gây nhiễu sóng radio…