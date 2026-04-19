Video: Robert “Madyar” Brovdi/Telegram

Trong thông cáo đăng trên mạng Telegram, sĩ quan Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine (USF) tuyên bố các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của Kiev vào đêm 15/4, rạng sáng 16/4 đã thực hiện đòn tập kích “nhằm vào 16 mục tiêu quân sự của Nga nằm trên bán đảo Crưm, trong đó có 2 căn cứ cất giữ tên lửa đạn đạo Iskander”.

“Các phi công Tiểu đoàn số 9 Kiros đã ‘đến thăm’ 2 căn cứ triển khai tổ hợp tên lửa tác chiến – chiến thuật của Nga trên bán đảo Crưm”, một phần thông cáo của ông Brovdi viết, kèm đoạn video ghi lại toàn cảnh cuộc tấn công.

FPV lao vào nhà kho nghi chứa tên lửa đạn đạo Iskander Nga ở bán đảo Crưm.

Cho tới nay, quân đội Nga chưa bình luận về thông tin và đoạn video được chỉ huy lực lượng USF của Ukraine đăng tải.