Video: Lữ đoàn số 414 Ukraine

Thông cáo của Lữ đoàn Hệ thống không người lái tấn công biệt lập số 414 “Magyar’s Birds” Ukraine viết: “Vào ngày 18/4, các quân nhân trong đơn vị chúng tôi cùng Lữ đoàn số 412 ‘Nemesis’ đã phá hủy một cỗ pháo TOS-1A của đối phương ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia”.

Theo đoạn video đăng kèm thông cáo, các thiết bị trinh sát của Lữ đoàn số 414 Ukraine hoạt động trên không phận tỉnh Zaporizhzhia đã phát hiện một số quân nhân Nga điều khiển pháo TOS-1A hành quân đơn độc. Ngay sau đó, các FPV cảm tử mang thuốc nổ đã được điều động để tấn công khí tài trên.

Pháo phản lực TOS-1A Nga phát nổ sau khi hứng đòn tập kích của FPV Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn số 414 Ukraine

Sau khi hứng một loạt đòn tấn công, số đạn dược lắp trên cỗ pháo TOS-1A của Nga đã phát nổ và kích hoạt vụ nổ thứ cấp bao trùm khí tài trên.

Hiện quân Nga chưa bình luận về nội dung đoạn video được Lữ đoàn số 414 Ukraine đăng tải.