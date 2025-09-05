Rực rỡ sắc màu trong ngày khai giảng của học sinh các trường dân tộc nội trú
Hòa chung không khí ngày khai giảng của học sinh cả nước, ngay từ sáng sớm học sinh các Trường Dân tộc nội trú và trường ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới đã diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, rực rỡ tới trường.
Tại điểm cầu Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự đã dự khai giảng và động viên, tiếp sức thầy cô, học sinh trong trường. Cùng dự có ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các sở ngành tỉnh Thái Nguyên.
Hàng năm, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có hơn 95% học sinh đỗ đại học ngay từ đợt 1.
Năm học 2023–2024, trường giành 2 huy chương vàng và 1 giải đặc biệt tại cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật Olympic quốc tế ở Hàn Quốc; 19 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất; 291 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Trường tuyển sinh lớp 10 dành cho đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), với quy mô tuyển khoảng 650–800 học sinh lớp 10 mỗi năm.
Các tiết mục văn nghệ diễn ra sôi động trên sân khấu tại trường sáng 5/9 do các em học sinh tự dàn dựng và biểu diễn.
Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lào Cai, năm học 2025-2026 có 525 học sinh thuộc 16 nhóm ngành dân tộc theo học, trong đó lần đầu tiên có học sinh dân tộc Khmer trúng tuyển vào lớp 10.
Trước giờ dự lễ, các em mừng vui gặp lại nhau sau những ngày nghỉ hè, được về với gia đình.
Năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có có 512 học sinh thuộc 13 dân tộc.
Trường được thành lập vào năm 1998, thuộc loại hình phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, có chức năng đào tạo phổ thông, tập trung đối tượng học sinh dân tộc thiểu số, nội trú. Trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2010.
Mục tiêu của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum là tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế, phát triển xã hội của các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa.
Trường ưu tiên nhận học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, học sinh không phải dân tộc thiểu số cũng có thể được xét tuyển nếu họ và gia đình sinh sống ổn định (ít nhất 36 tháng) tại các vùng đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch UBND xã Bình Liêu Đặng Thu Phương (Quảng Ninh) tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bình Liêu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.
Từ năm học 2024–2025, trường được đầu tư xây mới, thành trường chất lượng cao với tổng mức đầu tư khoảng 95 tỷ đồng. Trường được xây dựng trên diện tích hơn 1,54 ha, gồm các hạng mục như: Nhà học lý thuyết, thư viện, nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, nhà nội trú, bếp ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hệ thống đường điện.
Ngay từ sáng sớm các học sinh ở xã Mường Lống (Nghệ An) - xã 100% đồng bào Mông sinh sống đã diện trang phục truyền thống đi dự lễ khai giảng năm học mới. Năm nay cả 3 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) đều tập trung dự khai giảng trực tuyến tại xã.
Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đán Ván, xã Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là trường thuộc hệ thứ cấp kép, đảm nhận chương trình giáo dục cho cấp tiểu học và trung học cơ sở - mô hình phổ biến tại các vùng cao để tiết kiệm cơ sở vật chất và tối ưu nguồn giáo viên.