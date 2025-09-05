Video: Cán bộ biên phòng trèo đèo, lội suối đưa học sinh vùng biên giới đến trường dự lễ khai giảng

Cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước, sáng nay, hàng ngàn học sinh ở các xã biên giới tỉnh Quảng Trị nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Cán bộ biên phòng xã Hướng Lập đến từng nhà, vận động học sinh đến trường dự khai giảng. Ảnh: VP

Hướng Lập là một trong những xã biên giới của Quảng Trị vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 6. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt tuyến từ bản Cha Lỳ đến thôn Cù Bai xuống cấp nặng nề.

Điều này khiến việc đến trường của học sinh cũng như hành trình gieo chữ của thầy cô gặp không ít trở ngại. Đặc biệt, đây cũng là địa phương vùng biên giới Việt - Lào, nơi chủ yếu học sinh là người đồng bào, dân tộc thiểu số.

Học sinh nhỏ được hỗ trợ bằng xe máy để đến trường. Ảnh: VP

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị), để kịp thời hỗ trợ học sinh đến trường kịp dự lễ khai giảng, ngay từ sáng sớm 5/9, đơn vị đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từng bản làng, vận động phụ huynh đưa con đến trường.

Bộ đội Biên phòng lội suối, cõng học sinh đến điểm trường an toàn. Ảnh: VP

“Tại các tuyến đường bị chia cắt do sạt lở hay nước sông dâng cao, cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, trèo đèo, lội suối cõng học sinh đến trường để kịp giờ khai giảng năm học mới”, lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập chia sẻ.

Những em nhỏ vùng cao lần đầu dự lễ khai giảng trong vòng tay yêu thương của thầy cô. Ảnh: VP

Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã trao tặng 9 suất quà, mỗi suất gồm một triệu đồng tiền mặt và đồ dùng học tập thiết yếu cho các em học sinh và 2 phần quà cho trường mầm non trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng quà cho học sinh. Ảnh: VP

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có gần 433.560 trẻ em và học sinh. Trong đó, có gần 88.790 trẻ mầm non, hơn 15.620 học sinh Tiểu học, 117.930 học sinh THCS, hơn 63.760 học sinh THPT và khoảng 6.870 học sinh GDTX.