Video: FPV cảm tử Nga lao vào pháo của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng đêm 3/7 cho thấy các đơn vị của Moscow tham chiến tại mặt trận miền nam Ukraine thông qua các khí tài bay trinh sát đã phát hiện vị trí triển khai pháo và thiết bị quân sự của lực lượng Kiev. Ngay sau đó, quân Nga đã điều động các FPV cảm tử thực hiện đòn tập kích vào loạt khí tài của Ukraine.

FPV cảm tử tấn công khí tài quân sự của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Các nhóm trinh sát thuộc Cụm quân Vostok đã phát hiện loạt vị trí của pháo binh Ukraine tại mặt trận Zaporizhzhia. Một phần hỏa lực của đối phương đã vào vị trí sẵn sàng khai hỏa, trong khi các kíp chiến đấu còn lại đang di chuyển đến vị trí mới. Tọa độ của các mục tiêu đã được chuyển cho đơn vị điều khiển FPV”, hãng tin TASS dẫn đoạn thông cáo đăng kèm video viết.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông cáo và video của Bộ Quốc phòng Nga.