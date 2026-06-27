Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ hôm 26/6 cho thấy binh sĩ điều khiển FPV cảm tử của Nga đã phát hiện vị trí binh lính Kiev cất giấu khí tài quân sự ở khu vực ngoại vi thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Sau khi thực hiện đòn tấn công đầu tiên bằng FPV, lính Nga nhận diện vũ khí hạng nặng được đối phương cất giấu là xe tăng Leopard 1A5.

“Các đòn tấn công tiếp theo đã phá hủy xe tăng Leopard trong biên chế của quân Ukraine”, đoạn trích thông cáo của quân Nga viết.

FPV Nga tấn công xe tăng Leopard 1A5. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Leopard 1A5 là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng Leopard 1 do Đức phát triển từ những năm 1960. Dù không phải là xe tăng hiện đại nhất của Ukraine nhưng Leopard 1A5 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế linh hoạt, khả năng cơ động và hỏa lực mạnh mẽ.

Leopard 1A5 được trang bị pháo chính L7 105mm, có khả năng xuyên giáp hiệu quả đối với các mục tiêu bọc thép phổ biến. Tuy nhiên, điểm yếu của mẫu xe tăng này là lớp giáp tương đối mỏng, vốn được thiết kế để ưu tiên tốc độ và sự cơ động hơn là khả năng chống chịu. Điều này khiến Leopard 1A5 trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là UAV cảm tử.