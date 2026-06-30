Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/6 cho biết: “Bằng nghiệp vụ trinh sát, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện quân Ukraine sử dụng trung tâm hậu cần Megasladka tại tỉnh Kharkiv làm kho chứa vũ khí và UAV tầm xa. Những khí tài trên được đối phương dùng để thực hiện tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Địa điểm trên sau đó đã bị các UAV cảm tử Geran-5 của Nga tập kích”.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ngay khi va chạm mái nhà kho, đầu đạn của UAV cảm tử Geran đã tạo ra một vụ nổ lớn. Hình ảnh được các thiết bị bay trinh sát của Nga ghi lại cho thấy vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên diện rộng cho kho chứa vũ khí của quân Ukraine.

UAV Geran lao xuống kho chứa vũ khí của Ukraine và phát nổ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo hãng tin TASS, UAV Geran do công ty JSC Alabuga của Nga thiết kế, dựa trên mẫu UAV Shahed-136 của Iran. Geran nặng 240kg với trọng lượng đầu đạn từ 52 - 90kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Geran sử dụng động cơ MD-550, có thể giúp loại UAV này đạt tốc độ tối đa 185 km/h khi bay, với tầm hoạt động tối đa có thể lên tới 2.500km.