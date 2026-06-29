Tên lửa Flamingo. Ảnh: UNN.ua

Theo trang UNN.ua, ông Denys Shtilerman, đồng sáng lập Fire Point đã nói về đặc điểm thiết kế, khả năng mở rộng quy mô sản xuất và giải thích cách những thay đổi trong chiến thuật đã làm tăng hiệu quả các cuộc tấn công.

Nhà báo Serhiy Peichev, người vừa có chuyến tham quan một trong những địa điểm sản xuất của công ty cho biết, việc sản xuất tên lửa Flamingo không tập trung ở một nơi mà diễn ra ở hàng chục địa điểm riêng biệt, mỗi nơi sản xuất các đơn vị và linh kiện riêng lẻ. Nguyên tắc này cho phép đảm bảo tính liên tục của sản xuất ngay cả khi một địa điểm cụ thể bị tấn công.

Một trong những điểm đáng chú ý của tên lửa Flamingo là thiết kế của nó. Phần chóp tên lửa được làm từ vật liệu composite radome, sự kết hợp giữa sợi thủy tinh và một loại nhựa chuyên dụng. Đây là lý do bộ phận này có màu tối đặc trưng. Phía sau chóp là hệ thống dẫn đường nhưng các chi tiết về bộ phận này không được công bố vì lý do an ninh.

Phần chóp của tên lửa Flamingo. Ảnh: UNN.ua

Thân tên lửa cũng được chế tạo bằng công nghệ không phổ biến đối với các loại tên lửa truyền thống. Thay vì sử dụng kết cấu bằng thép, nhà sản xuất đã dùng sợi carbon, được tự động cuộn theo các góc độ khác nhau tùy thuộc vào tải trọng dự kiến. Sau đó, thân tên lửa trải qua quá trình xử lý nhiệt trong các lò nung đặc biệt, giúp vật liệu đạt được độ bền cần thiết.

Theo giải thích của công ty Fire Point, chính thiết kế này đã giúp tên lửa Flamingo có thể được sản xuất tương đối dễ dàng. Việc chế tạo nó không đòi hỏi hàng trăm tấn kim loại hay quy trình sản xuất thân tên lửa bằng thép phức tạp nên mẫu tên lửa này có thể được mở rộng sản xuất nhanh chóng.

Ông Denys Shtilerman cho rằng sự đơn giản chính là lợi thế lớn nhất của Flamingo, cho phép tăng sản lượng khi nguồn linh kiện đáp ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra, ông cho biết năng lực sản xuất của công ty hiện vượt xa sản lượng thực tế đang được duy trì.

Ông Shtilerman lưu ý: "Chúng tôi sản xuất đúng theo số lượng được đặt hàng. Hôm nay anh đã đến nhà máy sản xuất và tận mắt chứng kiến. Chúng tôi có thể sản xuất bao nhiêu cũng được nếu cần. Tuy nhiên, có một điểm nghẽn nhất định… chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của bộ máy quan liêu ở châu Âu và Mỹ, liên quan đến xuất khẩu động cơ. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang dần giải quyết vấn đề này. Nếu có đủ động cơ, việc sản xuất vài trăm chiếc Flamingo mỗi tháng là hoàn toàn khả thi. Đây là một loại tên lửa rất đơn giản".

Tên lửa Flamingo được trưng bày tại Pháp. Ảnh: UNN.ua

Theo nhà thiết kế chính của Fire Point, sau khi tinh chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo, loại vũ khí này đã trở nên hiệu quả hơn đáng kể trong việc tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ chi tiết về quá trình sử dụng trong chiến đấu hoặc số lượng tên lửa đã phóng mà chỉ bình luận về thông tin đã được công bố chính thức.

Nhà báo Serhiy Peichev cho biết các quy trình sản xuất được hé lộ chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ nội dung đã ghi hình. Phần lớn các công đoạn sản xuất mang tính then chốt vẫn không xuất hiện trước máy quay vì lý do an ninh.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, Đan Mạch sẽ sản xuất nhiên liệu cho tên lửa Flamingo của Ukraine.

Tên lửa Flamingo được thiết kế để mang đầu đạn nặng tới 1.150kg nhằm tấn công mục tiêu mặt đất có tọa độ địa hình cố định ở khoảng cách lên tới 3.000km trong mọi điều kiện ngày đêm.

Theo Fire Point, tên lửa Flamingo nổi bật nhờ dễ sử dụng và chi phí thấp. Nó không yêu cầu các bệ phóng đắt tiền, giúp việc triển khai trở nên kinh tế hơn.

Đêm 27/6, tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy "Titan-Barricades" ở Volgograd. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đó là một trong những nhà máy trọng điểm của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh, bệ phóng tự hành cho các hệ thống "Iskander-M", "Topol-M" và "Yars", cũng như các thiết bị quân sự đặc biệt khác.