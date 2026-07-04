Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/7 viết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không, các quân nhân của Sư đoàn súng trường cơ giới số 6 Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine cho đặt kho đạn dã chiến ở rìa khu rừng thuộc ngoại vi thành phố Kostiantynivka. Tọa độ trên sau đó được gửi cho các đơn vị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga. Sau đòn tấn công của khí tài cảm tử, số đạn dược chứa trong kho đã phát nổ… Cũng ở ngoại ô thành phố trên, trinh sát Nga phát hiện kho đạn được đối phương đặt trong một nhà dân. Hỏa lực từ pháo Msta-B đã phá hủy mục tiêu trên”.

Đoạn video được hãng thông tấn TASS đăng tải cho thấy sau khi hứng đòn tấn công của FPV cảm tử Nga, đạn chứa trong kho của quân Ukraine đã bốc cháy và tạo ra vụ nổ thứ cấp.

Đòn tấn công của FPV cảm tử khiến kho đạn Ukraine phát nổ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về nội dung thông cáo và video của phía Nga.

Theo bản đồ cập nhật hôm 2/7 của chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, quân Nga đang tổ chức ít nhất 5 mũi tấn công hướng về thành phố Kostiantynivka.