Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các quân nhân Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với tháp pháo Bereek, máy bay không người lái (UAV) Lancet, tên lửa chống tăng Khrizantema-S để phá hủy 5 chiếc USV của đối phương ở vùng đông bắc Biển Đen”.

Đoạn video đăng kèm thông cáo cho thấy các USV cảm tử Ukraine đều không có cơ hội tránh đòn đánh chặn của quân Nga.

Tên lửa chống tăng có điều khiển của Nga bắn nổ USV Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev không sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh. Do đó, Ukraine đã chuyển sang giao tranh bất đối xứng và thực hiện các đòn tấn công bằng USV nội địa vào Hạm đội Biển Đen của Nga.

Theo số liệu do tờ Kyiv Post công bố, tính đến tháng 5/2024, chỉ riêng USV Magura V5 của Ukraine đã khiến Hải quân Nga tổn thất khoảng 500 triệu USD.