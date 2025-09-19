Trang Yonhap dẫn thông tin do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 18/9 đã tới thăm một viện nghiên cứu thuộc Tổ hợp công nghệ hàng không không người lái của Triều Tiên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kim đã thị sát hiệu suất và khả năng ứng dụng trong chiến đấu của một số loại máy bay không người lái (UAV) chiến lược và chiến thuật.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) đứng cạnh một UAV quân sự cỡ lớn. Ảnh: KCNA/Yonhap

“Các bài thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả xuất sắc của UAV tấn công chiến thuật thuộc dòng Kumsong khi được sử dụng trong tác chiến, cùng giá trị chiến lược quân sự và hiệu suất tính năng của các UAV giám sát chiến lược”, trích bản tin của KCNA.

Ông Kim sau đó lưu ý, tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng hoạt động của các khí tài không người lái “nên là ưu tiên hàng đầu trong công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh UAV đã nổi lên như một loại vũ khí quân sự chủ chốt trong chiến tranh hiện đại”.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy, trong chuyến đi, ông Kim đã quan sát 2 loại UAV thực hiện một số bài thử nghiệm, trong đó một UAV cảm tử tấn công vào mục tiêu giả định trên thao trường.

Yonhap cho hay, chuyến thị sát thử nghiệm UAV lần này của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên thời gian qua đã tập trung nhiều hơn vào việc phát triển vũ khí này.

Ông Kim Jong Un (đội mũ vành rộng) và các quan chức Triều Tiên quan sát cuộc thử nghiệm UAV. Ảnh: KCNA/Yonhap