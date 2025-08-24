Theo trang Militarnyi, đoạn video ghi lại cảnh tên lửa chống tăng (ATGM) Bulsae-4 được sử dụng trong các cuộc giao tranh hồi mùa đông ở khu vực Kursk mới được một chương trình tuyên truyền của Triều Tiên phát sóng.

Bulsae-4 ban đầu được lắp trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp M-2010. Đoạn video cho thấy, tên lửa sau đó đã được tích hợp trên các phương tiện cơ động hơn.

Video: Militarnyi

Tên lửa được thiết kế để tấn công vào các vị trí dễ tổn thương nhất trên xe bọc thép. Một đầu dò quang điện tử được sử dụng để dẫn đường, kết hợp với điều khiển chỉ huy thông qua cáp quang. Điều này giúp người vận hành nhận được nguồn cung dữ liệu video theo thời gian thực, và từ đó điều chỉnh đường bay của tên lửa.

Trong quá trình bay, camera trên tên lửa còn quét địa hình và vượt qua chướng ngại vật để tấn công những mục tiêu nằm ẩn nấp, hoặc ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Tên lửa chống tăng Bulsae-4. Ảnh: Truyền thông Triều Tiên

Kênh liên lạc video liên tục còn cho phép người vận hành chuyển hướng tên lửa đến những mục tiêu có mức độ ưu tiên cao hơn. Giải pháp này giúp tên lửa đạt độ chính xác cao ở tầm bắn tối đa ngay từ phát bắn đầu tiên.

Bên cạnh Bulsae-4, các đơn vị Triều Tiên hoạt động ở Kursk còn sử dụng Bulsae-2. Được biết, Bulsae-2 là phiên bản cải tiến của Triều Tiên dựa trên tên lửa 9K111 Fagot của Liên Xô. Theo đó, Bulsae-2 được trang bị hệ thống dẫn đường laser và quang học nâng cấp.

ATGM Bulsae-2 được sử dụng ở Kursk. Ảnh: Truyền thông Triều Tiên

Những cảnh quay về hệ thống Bulsae-2 đã được trình chiếu trong buổi lễ truy tặng huân chương cho 101 binh sĩ Triều Tiên tử trận trong quá trình hỗ trợ Nga chống lại quân đội Ukraine ở Kursk.

Hôm 30/4, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho hay, số binh sĩ Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 quân nhân đã tử vong. Cũng theo NIS, Triều Tiên đã có 2 lần triển khai quân tới Nga, với tổng số là 15.000 người.