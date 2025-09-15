Ảnh: KCNA

Theo hãng tin Yonhap, phái bộ thường trực của Triều Tiên tại văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Vienna, Áo đã ra thông cáo báo chí lên án việc Mỹ phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng tại một phiên họp gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tuyên bố viết: "Chúng tôi lên án và bác bỏ hành động khiêu khích của Mỹ khi nước này một lần nữa tiết lộ ý định thù địch của họ chống lại Triều Tiên và bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hậu quả tiêu cực hành động này gây ra".

Triều Tiên cho hay, dù Washington chỉ trích việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là bất hợp pháp, nhưng chính Mỹ mới là bên làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế thông qua việc tích lũy loại vũ khí này một cách triệt để.

Tuyên bố của Triều Tiên nêu rõ: "Vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn đã được quy định vĩnh viễn trong luật cơ bản và tối cao của nhà nước, đã trở nên không thể đảo ngược". Triều Tiên lưu ý, nước này sẽ kiên quyết phản đối và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi vị thế hiện tại.

Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên án cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cảnh báo hành động phô trương sức mạnh liều lĩnh này sẽ dẫn tới những hậu quả bất lợi.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tập trận chung từ ngày 15 - 19/9 tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, tập trung vào việc kết hợp các vũ khí hạt nhân của Washington và năng lực thông thường của Seoul để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên.