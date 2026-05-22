Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt ngang từ 40-50m. Trong đó, điểm đầu công trình giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng.

Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau. Đến nay, hơn 7,6km đã hoàn thành theo quy hoạch và 9,36km đang được triển khai đầu tư.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.

Ghi nhận tại đầu đường Khương Đình (phường Khương Đình), nhiều ngôi nhà đã được phá dỡ. Một số hộ dân tiếp tục thu dọn đồ đạc trước thời điểm bàn giao mặt bằng.

Dự án Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Khương Đình có chiều dài khoảng 1,52km, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m; tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.001 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, phường Khương Đình phải thu hồi hơn 60.900m² đất, liên quan đến 736 trường hợp, gồm 720 hộ gia đình, cá nhân và 16 tổ chức.

Chị Hương (38 tuổi, có nhà trong ngõ 17 phố Thượng Đình) cho biết, ngày 21/5, cả gia đình đã xin nghỉ làm để chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

“Nhà tôi rộng khoảng 30m², được định giá đền bù khoảng 30 triệu đồng/m². Khi nhận được thông báo bàn giao mặt bằng, gia đình đã chấp hành và hoàn thành đúng thời hạn”, chị Hương nói.

Tại phường Thanh Xuân, đoạn tuyến từ đường Nguyễn Trãi đến Ngụy Như Kon Tum cũng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Nhiều máy móc, công nhân đang khẩn trương tháo dỡ các công trình thuộc diện giải tỏa.

Cũng tại đoạn này, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc, trong đó có làng Nhân Chính và Chính Kinh cũ.

Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 0,95km với diện tích đất phải thu hồi hơn 39.000m2, liên quan hơn 470 thửa đất và khoảng 700 hộ gia đình.

Tại phường Yên Hòa, dự án Vành đai 2,5 được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội, gồm hai đoạn: từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng.

Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được gấp rút thi công.