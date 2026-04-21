Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/4 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này điều động trực thăng Ka-52 để tấn công các xe bọc thép của Ukraine tại tiền tuyến. Địa điểm cụ thể của cuộc tấn công không được công bố.

"Phi đội Ka-52 thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã sử dụng tên lửa không dẫn đường để tập kích các xe bọc thép của đối phương, khiến chúng mất đi hoàn toàn khả năng tác chiến. Sau khi tấn công, các phi công đã thả mồi bẫy nhiệt để ngăn chặn nguy cơ bị hệ thống phòng không của Ukraine nhắm mục tiêu", phía Nga cho biết.

Trực thăng Ka-52 của Nga tấn công hàng loạt xe bọc thép của Ukraine. Video: Zvezda.

"Cá sấu" Ka-52 là loại trực thăng có khả năng cơ động cao, được trang bị vũ khí mạnh mẽ và có thể thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chiến đấu. Máy bay được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và không bọc thép, binh sĩ và trực thăng của đối phương, cả ở tiền tuyến và vùng chiến thuật phía sau. Ngoài ra, Ka-52 còn cung cấp khả năng trinh sát, phân phối mục tiêu cũng như hướng dẫn thiết bị cho các máy bay quân sự và sở chỉ huy phối hợp của lực lượng mặt đất.

Điểm nổi bật của trực thăng này là hệ thống hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm pháo tự động 30mm 2A42-1, hệ thống tên lửa Sagittarius, các tên lửa dẫn đường như Attack và Vortex-1 cũng như các thùng chứa tên lửa không điều khiển S-8.