Video: China News

Theo trang China News, tàu sân bay Phúc Kiến vừa tham gia diễn tập trên biển cùng 2 tàu khu trục Diên An và Thông Liêu, trong đó có điều hướng đội hình, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện cất - hạ cánh trên tàu sân bay.

Trang tin Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video cho thấy máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cùng các chiến đấu cơ J-35 và J-15 trên boong tàu Phúc Kiến lần lượt thực hiện việc cất cánh trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian diễn ra sự kiện không được tiết lộ.

Tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: China News

Theo Tân Hoa Xã, Phúc Kiến là tàu sân bay mới nhất được đưa vào biên chế phục vụ Hải quân Trung Quốc hồi đầu tháng này. Tàu dài 316m, trọng tải tối đa đạt 85.000 tấn và có thể mang theo 50 chiến đấu cơ lẫn trực thăng các loại.