Tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: Tân Hoa xã

Sau khi xem xét các bức ảnh chụp sàn đáp của tàu sân bay Phúc Kiến, cựu thuyền trưởng hải quân Mỹ Carl Schuster, người từng phục vụ trên 2 hàng không mẫu hạm Mỹ và trung tá hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Keith Stewart nhận xét, cách bố trí sàn đáp của tàu sân bay Trung Quốc làm hạn chế khả năng cất cánh và hạ cánh của máy bay.

Hai cựu sĩ quan trên nói với hãng tin CNN rằng, cấu hình sàn đáp làm giảm khả năng tác chiến của tàu sân bay Phúc Kiến, đặc biệt khi so sánh với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ. Đó là một hạn chế đáng kể đối với tàu sân bay mới nhất, sắp được đưa vào sử dụng của Trung Quốc.

Trung Quốc đã trang bị cho tàu sân bay Phúc Kiến hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng điện từ, cho phép máy bay cất cánh với vũ khí và nhiên liệu nặng hơn để có thể tấn công mục tiêu đối phương từ khoảng cách xa hơn. Hiện nay, chỉ có tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Mỹ là USS Gerald R.Ford có máy phóng máy bay như vậy.

Theo CNN, tàu Phúc Kiến hiện là hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc có cấu hình sàn đáp như vậy. Hai tàu sân bay trước đó là Liêu Ninh và Sơn Đông sử dụng đường dốc kiểu nhảy cầu để giúp máy bay cất cánh.

Điểm hạn chế của tàu sân bay Phúc Kiến được một blogger quân sự Trung Quốc chỉ ra lần đầu tiên sau khi ông này xem một video về con tàu do đài truyền hình CCTV phát sóng. Blogger này nhận xét: "Cả hai máy phóng đều được đặt gần phần giữa phía trước của bãi đáp, do đó máy bay chiến đấu J-15 và J-35 sẽ lăn qua máy phóng khi hạ cánh, tạm thời ngăn cản việc phóng máy bay khác và làm giảm hiệu quả cất cánh của các chiến đấu cơ".

Các cựu sĩ quan Mỹ cũng lưu ý, máy phóng phía trước của tàu Phúc Kiến dường như dài hơn so với tàu lớp Nimitz của Mỹ. Về cơ bản, máy bay có nguy cơ va chạm sàn đáp khi di chuyển đến và đi từ thang máy xuống sàn chứa máy bay bên dưới để cất cánh và hạ cánh. Cách duy nhất để giảm va chạm là giảm tốc độ trên sàn đáp.

Với lượng giãn nước 80.000 tấn, tàu Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm có thể sánh với các tàu sân bay lớp Nimitz 97.000 tấn của Hải quân Mỹ.