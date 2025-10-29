Trang tin quân sự TWZ ngày 29/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố về khả năng ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các tàu sân bay tiếp theo của Hải quân Mỹ sử dụng máy phóng hơi nước và thang nâng thủy lực, thay vì công nghệ EMALS đang được áp dụng.

"Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc ký một sắc lệnh như vậy. Công nghệ hơi nước đã vận hành hoàn hảo trong suốt 50 năm nay và chúng ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối nữa. Hải quân đang tốn hàng tỷ USD cho các hệ thống EMALS rắc rối, mỗi khi chúng hỏng, chúng ta phải tới Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) để mời người sửa", ông Trump phát biểu khi thăm tàu sân bay USS George Washington ở Nhật Bản.

Trên thực tế, Tổng thống Trump đã nhiều lần phàn nàn về công nghệ EMALS và thang nâng vũ khí thế hệ mới (AWE) trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng các công nghệ này quá tốn kém để bảo trì và không đảm bảo độ tin cậy trong môi trường tác chiến thực tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nhà Trắng

Hiện chưa rõ nếu sắc lệnh trên được ban hành, Hải quân Mỹ sẽ thực hiện theo hướng nào. Song, các chuyên gia quân sự đều khẳng định, sự thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ bàn giao các tàu sân bay mới.

"Việc thay thế hệ thống EMALS, AWE và cả thiết bị hãm đáp AAG trên các tàu lớp Ford sẽ vô cùng phức tạp, tốn kém và mất thời gian. Các hệ thống này được tích hợp sâu vào kết cấu của tàu, khó có thể chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến toàn bộ thiết kế. Ngay cả với các tàu chưa hoàn thiện, việc quay lại dùng công nghệ cũ cũng sẽ khiến lịch trình bị đảo lộn và chi phí đội lên đáng kể", một chuyên gia quân sự nói với TWZ.

Hải quân Mỹ muốn sở hữu ít nhất 10 tàu sân bay lớp Ford để thay thế toàn bộ mẫu hạm lớp Nimitz trong tương lai. Tuy vậy, ngoài tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đi vào hoạt động, tiến độ bàn giao tàu sân bay thứ 2 là USS John F. Kennedy đã bị trễ gần 3 năm. Việc Tổng thống Trump muốn thay đổi thiết kế của các mẫu hạm lớp Ford có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền về chi phí và tiến độ, khiến các kế hoạch của Hải quân Mỹ bị ảnh hưởng.