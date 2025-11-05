Theo hãng tin Yonhap, tàu sân bay USS George Washington thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, cách Seoul khoảng 320km về phía đông nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Hộ tống tàu USS George Washington có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cùng 2 tàu khu trục USS Milius và USS Shoup được trang bị hệ thống Aegis.

Dàn chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay USS George Washington của Mỹ. Ảnh: Yonhap

Hải quân Hàn Quốc thông báo, chuyến thăm của nhóm tàu sân bay Mỹ nhằm mục đích bổ sung nhu yếu phẩm và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho các thành viên trong thủy thủ đoàn.

"Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác giữa Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cũng như củng cố thế trận phòng thủ chung nhân dịp Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 cập cảng", Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Chuyến thăm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc trong khoảng 8 tháng qua, sau khi tàu USS Carl Vinson cập cảng Busan hồi tháng 3.

Trước đây, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson. Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gọi chuyến thăm này thể hiện "sự thù địch và đối đầu nhất" của Washington.