Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Bộ tư lệnh miền Nam của Mỹ tiết lộ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford hôm 16/11 đã đi qua eo biển Anegada và tiến vào vùng biển Caribe.

“Sự hiện diện của tàu USS Gerald R. Ford tại khu vực thuộc trách nhiệm của chúng tôi sẽ tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải, hỗ trợ cho sự ổn định trong khu vực và ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ”, Bộ tư lệnh miền Nam của Mỹ nhấn mạnh.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: Army Recognition/ Bộ Chiến tranh Mỹ

Được biết, việc Hải quân Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vùng biển Caribe là một phần trong chiến dịch chống lại các tổ chức ma túy Nam Mỹ do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động trong những tháng gần đây.

Theo trang Naval News, USS Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp Gerald R. Ford được Mỹ chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 2017 để thay thế chiếc Enterprise (CVN-65) đã lỗi thời. Tàu có chiều dài 337m; sườn ngang rộng nhất là 76m và mớn nước 12m. Trọng tải tối đa của tàu lên tới 100.000 tấn.

USS Gerald R. Ford trong một cuộc thử nghiệm tính bền vững của thân tàu. Ảnh: Navy.mil

Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân Bechtel A1B PWR để hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu khi di chuyển trên biển là 56 km/h.

Do tác chiến trên biển nên tàu USS Gerald R. Ford được lắp nhiều loại radar tầm xa có thể phát hiện các mục tiêu trên biển hoặc trên không. Ví dụ, loại radar AN/SPY-3 trang bị cho tàu có thể theo dõi mục tiêu đối phương ở khoảng cách 320km.

Tháp chỉ huy của tàu USS Gerald R. Ford. Ảnh: Mavy.mil

Các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên tàu USS Gerald R. Ford khá đa dạng với 3 hệ thống Phalanx CIWS bao gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực; 2 hệ thống Mk 29 chứa các tên lửa Sea Sparrow và 2 hệ thống tên lửa phòng không RIM-116.

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của USS Gerald R. Ford lại nằm ở số lượng máy bay mà tàu có thể mang theo. Khoang thân trong của tàu có thể chứa tới 75 tiêm kích và trực thăng các loại.