Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (19/2) đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, sáng kiến do ông Trump khởi xướng nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững ở Dải Gaza.

"Hòa bình là một thứ rất dễ nói ra, nhưng rất khó để đạt được. Chính phủ Mỹ vừa trải qua một năm đặc biệt khi đã góp phần kết thúc 8 cuộc xung đột và đang tiến tới việc đạt được một thỏa thuận nữa. Cá nhân tôi tin rằng Hội đồng Hòa bình là một trong những sáng kiến quan trọng nhất mà tôi từng tham gia", ông Trump mở đầu cuộc họp.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình có thể được coi là một trong những thể chế có ảnh hưởng và uy tín lớn nhất khi có sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế. Ông Trump cũng đánh giá tình hình Dải Gaza "rất phức tạp", đồng thời cảm ơn những nỗ lực của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khai mạc cuộc họp Hội đồng Hòa bình. Ảnh: NYT

"Tất nhiên là chúng ta vẫn còn một số vấn đề nhỏ ở Gaza, nhưng tôi tin Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ sớm giải giáp và thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình. Nếu lực lượng này không làm vậy, họ sẽ rơi vào tình huống tồi tệ", ông Trump nói.

Trong lúc phát biểu, ông Trump đã mời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đứng lên, tuyên bố ông tin giờ đây hai nước này đã trở thành "bạn bè". Theo giới quan sát, ông Trump đang muốn đề cập tới thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia, do Mỹ làm trung gian hồi tháng 8/2025.

Tổng thống Mỹ sau đó lần lượt đọc tên những nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp, kèm với một số mô tả ngắn về quan hệ cá nhân của ông với các khách mời.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ hợp tác để đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho Dải Gaza, Trung Đông và toàn bộ thế giới. Không có cái giá nào là quá cao cho hòa bình, bởi xung đột luôn gây ra tổn thất lớn hơn gấp hàng trăm lần. Tôi xin cảm ơn các quốc gia đã đóng góp tổng cộng hơn 7 tỷ USD cho quá trình tái thiết Dải Gaza, cùng với đó là những quốc gia đã cam kết cử binh sĩ tham gia lực lượng giám sát", ông Trump cho hay.

Theo truyền thông Mỹ, con số 7 tỷ USD do Tổng thống Trump đưa ra lớn hơn so với thông tin 5 tỷ USD trước đó, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về nguồn tài trợ.