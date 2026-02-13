Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư và Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, Đại hội 14 đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư về thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Mỹ trong thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza.

Ông DeSombre khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển thực chất trong thời gian tới.

Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cũng đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc. Hai nước trở thành hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới xây dựng tương lai hợp tác hữu nghị trên cơ sở lợi ích chung, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre

Về hợp tác chuyên ngành, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Mỹ đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Tháng 9/2025, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh, Thực thi pháp luật lần thứ 2 tại Mỹ. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực như: phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, nhập cư trái phép, hợp tác về an ninh mạng và chống lừa đảo trực tuyến…

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ông Michael DeSombre tham mưu triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ một cách thực chất hơn nữa. Bộ Công an mong muốn hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với kết quả tốt đẹp.

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an với các đối tác an ninh, thực thi pháp luật Mỹ lên tầm cao mới.