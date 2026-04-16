Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Ngày 16/4, ở phía Đông Bắc Bộ trời nắng ráo với mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 16-17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục hạ nhiệt, rồi không khí lạnh tràn về gây mưa giông mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/4, có nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ, giảm 2 độ so với hôm qua; từ đêm 16-17/4, có mưa vừa và giông rải rác; ngày 17/4, trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất 29 độ.

Trong khi đó, ngày 16/4, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Từ Nghệ An đến TP Huế vẫn là khu vực nắng nóng mạnh nhất, duy trì nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, nhưng nhiệt độ cao nhất có xu hướng giảm, còn ở mức 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ kết thúc.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra mưa giông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi và gió giật mạnh; nếu đang di chuyển ngoài đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.