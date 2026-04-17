Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/4, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào sáng; nhiệt độ cao nhất 30 độ, giảm 3 độ so với hôm qua.

Hà Nội có mưa giông sau chuỗi ngày nắng. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Trong khi đó, ngày 17/4, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra mưa giông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi và gió giật mạnh; nếu đang di chuyển ngoài đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.

Dự báo thời tiết ngày 17/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Nghệ An và Hà Tĩnh) có mây, ngày nắng, chiều có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.