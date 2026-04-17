Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 8-8h30 sáng nay (17/4), trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía thành phố Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng đông đông nam và mở rộng thêm.

Ảnh vệ tinh, vùng mây sắp gây mưa cho các xã, phường ở Hà Nội. Nguồn: NCHMF

Trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực phường/xã Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn có mưa rào và giông; sau đó vùng mây có thể lan sang các phường/xã lân cận khác và nội thành của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, đêm qua và sáng nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 23h đến 8h sáng nay có nơi trên 50mm như: Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85.2mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77.4mm, Văn Lang (Phú Thọ) 70.0mm,…

Dự báo, hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; đêm mưa giảm dần. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Nhiều khu vực ở miền Bắc đã có mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đề phòng giông lốc mạnh, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 5-7h sáng nay, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa và mưa to như: Tiến Bộ 84mm; Lăng Quán 64,2mm;... Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Do đó, trong sáng và chiều nay, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các địa bàn: Thái Bình, Bình Ca, phường An Tường, phường Minh Xuân, phường Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Tân Thanh, Trường Sinh, Yên Sơn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.