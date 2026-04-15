Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ đang dần suy yếu. Trong ngày 15-16/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm khu vực Hà Nội, nhiệt độ ở ngưỡng 31-34 độ.

Từ đêm 16-17/4, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở miền Bắc có xu hướng dịu dần. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra mưa giông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi và gió giật mạnh.

Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ chuyển mát, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời chấm dứt.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ trong các ngày 15-16. Từ 17/4, nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Dự báo thời tiết ngày 15/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.