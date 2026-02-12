Video: Defence-ua

Trang Defence trích dẫn báo cáo của quân đội Ukraine cho biết nhóm điều khiển UAV Lasar thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine “với sự hỗ trợ từ Tiểu đoàn số 422 và Trung tâm hệ thống không người lái số 104 đã tập kích pháo phản lực phóng loạt BM-27 của Nga tại khu vực thuộc trách nhiệm của Quân đoàn Lục quân số 17 ở tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine”.

“Nhóm điều khiển UAV Lasar đã theo dấu hệ thống pháo của Nga trong nhiều tháng qua, khi liên tục tiến hành trinh sát nhằm xác định vị trí đối phương triển khai khí tài. Khi xác định được mục tiêu, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhằm vô hiệu hóa khả năng di chuyển của khẩu pháo, sau đó phá hủy khí tài này”, quân Ukraine cho hay.

UAV Ukraine thả bom vào hệ thống pháo BM-27 của Nga. Ảnh: Defence-ua

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

BM-27 Uragan, nghĩa là Cuồng phong trong tiếng Nga, là pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô thiết kế và đưa vào biên chế quân đội cuối thập niên 1970. Hệ thống BM-27, bao gồm xe tải và bệ phóng, có tổng trọng lượng là 20 tấn; dài 9,63m; rộng 2,8m và cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

Pháo BM-27. Ảnh: Army Recognition

BM-27 Uragan sử dụng đạn rocket 220mm, trọng lượng 280,4kg với đầu đạn 90 - 100kg tùy loại. Mỗi xe phóng ZIL-135 8x8 mang theo 16 ống phóng rocket với tầm bắn hiệu quả 35km và tầm bắn tối đa 38km.