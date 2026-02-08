Video: RG

Đoạn video được báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng hôm 5/2 cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga khi hoạt động trên không phận tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine đã phát hiện một xe phóng tên lửa phòng không được quân đối phương triển khai tại một cánh đồng trống trải.

Thông qua thiết bị quang học gắn trên UAV trinh sát, các binh sĩ Nga xác định xe phóng trên là khí tài Raven được Anh viện trợ cho Ukraine trong những năm gần đây. Ngay sau đó, lực lượng Moscow đã điều UAV cảm tử Lancet đến tập kích xe phòng không đối phương.

Xe phóng tên lửa Raven trước và sau khi bị phá hủy. Ảnh: RG

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về đoạn video được báo RG đăng tải.

Dữ liệu từ chuyên trang quân sự Army Recognition viết, Raven là hệ thống phòng không tầm ngắn được Tập đoàn quốc phòng MBDA UK của Anh thiết kế nhằm “cung cấp khả năng bảo vệ cơ động và phản ứng nhanh nhạy chống lại những mối đe dọa trên không”.

Mỗi xe phóng của hệ thống Raven mang theo 2 tên lửa AIM-132 ASRAAM với trọng lượng 88 kg/quả. Tầm bắn tối đa của tên lửa này là 15km, với vận tốc bay nhanh nhất có thể gấp 3 lần vận tốc âm thanh (Mach 3). Loại xe tải đóng vai trò khung gầm của bệ phóng là Supacat HMT 600 6x6 có chiều dài 6,5m, rộng 2,5m và cao 2,7m.

Các xe phóng của hệ thống Raven. Ảnh: British Forces Broadcasting Service Forces News

Một trong những ưu điểm của Raven mà ít hệ thống tương tự có được là kíp binh sĩ có thể chọn tác chiến bên trong cabin chiến đấu bọc thép hoặc điều khiển hệ thống này từ xa, với phạm vi điều khiển từ xa lên tới 50m. Điều này giảm thiểu tối đa việc kíp lái có thể hứng đòn trực tiếp từ hỏa lực đối phương.

Tính đến cuối năm 2025, Anh đã viện trợ cho quân đội Ukraine tổng cộng 8 hệ thống phòng không Raven và khoảng 400 tên lửa ASRAAM.