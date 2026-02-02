Đài Zvezda ngày 31/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực BM-27 Uragan để tấn công các mục tiêu Ukraine ở mặt trận Zaporizhzhia.

"Kíp vận hành pháo BM-27 thuộc nhóm tác chiến Vostok đã tấn công chính xác các vị trí của lực lượng Ukraine tại vùng Zaporizhzhia, phá hủy một cứ điểm và các kho đạn được đối phương ngụy trang kỹ càng. Chiến dịch tập kích được tổ chức với sự phối hợp của Lữ đoàn Hỗn hợp số 29, đơn vị phụ trách tìm kiếm tọa độ mục tiêu", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực BM-27 Uragan của Nga tập kích các mục tiêu Ukraine. Video: Zvezda

Theo một sĩ quan có biệt danh Chacha, pháo BM-27 đặc biệt hiệu quả khi đối phó với các công sự và phương tiện cơ giới của đối phương.

BM-27 Uragan ("Cuồng phong" trong tiếng Nga) là pháo phản lực đa nòng do Liên Xô thiết kế và đưa vào biên chế quân đội vào cuối thập niên 1970. Hệ thống BM-27, bao gồm xe tải và bệ phóng, có tổng trọng lượng là 20 tấn; dài 9,63m; rộng 2,8m và cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

BM-27 Uragan sử dụng đạn rocket 220mm, trọng lượng 280,4kg với đầu đạn 90 - 100kg tùy loại. Mỗi xe phóng ZIL-135 8x8 mang theo 16 ống phóng rocket với tầm bắn hiệu quả 35km và tầm bắn tối đa 38km. Phương tiện này còn đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ rải mìn, khi mỗi quả đạn rocket chuyên dụng có thể phóng ra 312 quả mìn cỡ nhỏ.