Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng xe tăng T-90M để tập kích một boongke của các lực lượng Kiev ở gần khu định cư Konstantinovka, vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Trong quá trình tuần tra, các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện ra một boong-ke của Ukraine được ngụy trang kỹ càng. Tọa độ mục tiêu sau đó đã được gửi về cho kíp vận hành xe tăng T-90M và đòn tấn công chính xác từ khoảng cách hơn 8km đã đánh sập công trình của đối phương", phía Nga cho biết.

Dù là loại xe tăng vô cùng hiện đại nhưng việc phải xuất hiện liên tục trên tiền tuyến cũng khiến các xe tăng T-90M gặp nhiều nguy cơ. Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, Moscow đã mất 156 xe tăng T-90M kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Xe tăng T-90M của Nga đánh sập boongke của Ukraine. Video: Zvezda

T-90M "Proryv" (Đột phá) là xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2019. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất được Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

T-90M dài 9,53m (tính cả nòng pháo), rộng 3,78m, cao 2,23m và nặng khoảng 46,5 tấn. Mẫu xe tăng này được trang bị động cơ diesel V-92S2F 1.130 mã lực, tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 550km.

Vũ khí chính của T-90M là pháo nòng trơn 2A46M-4 125mm và tên lửa chống tăng 9M119 Refleks. Xe tăng cũng sử dụng 2 khẩu pháo tự động cỡ nhỏ để đối phó với bộ binh. Về khả năng phòng ngự, xe tăng của Nga sử dụng giáp phản ứng nổ Relikt hiện đại và hệ thống phòng thủ chủ động Shtora-1.