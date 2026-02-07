Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các đơn vị điều khiển UAV thuộc Cụm quân phía Bắc thực hiện đòn tấn công vào pháo Caesar do Pháp viện trợ cho quân đội Ukraine.

Đoạn video cho thấy UAV trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine triển khai pháo tự hành Caesar. Sau đó, quân Nga điều động UAV cảm tử Geran tập kích khí tài của đối phương. Với đầu đạn chứa hàng chục cân thuốc nổ, UAV Geran đã dễ dàng phá hủy pháo tự hành Caesar.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về nội dung video được phía Nga công bố.

UAV Geran. Ảnh: TASS

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Geran là UAV do công ty JSC Alabuga của Nga thiết kế, dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran. So với một số loại UAV khác trong biên chế của quân đội Nga, UAV Geran có trọng lượng lớn hơn khi nặng tới 240kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Phần đầu đạn Geran-2 có thể mang nặng từ 52 - 90kg. Do mang đầu đạn lớn hơn nhiều mẫu UAV khác, nên nhiệm vụ của Geran-2 sẽ tập trung vào đánh phá các cơ sở hạ tầng như nhà máy, xí nghiệp, công sự.