"Tôi quyết định để Đình Bắc và Minh Phúc lên đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 thay vì ở lại CLB đá Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26", HLV Polking cho biết.

Trước đó, trong thông báo của VFF, tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vắng mặt ở trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Lào (ngày 4/12). Phía đội bóng công an cho biết do vướng lịch thi đấu của CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, hai cầu thủ này chỉ có thể hội quân cùng đội vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam đấu U22 Lào.

Đình Bắc được HLV Polking đồng ý cho lên đội U22 Việt Nam trận gặp U22 Lào. Ảnh: S.N

Đây thực sự là tin vui với HLV Kim Sang Sik. Dù U22 Lào là đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng U22 Việt Nam có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tính toán dễ hơn về nhân sự, lối chơi khi có hai cầu thủ quan trọng Đình Bắc và Minh Phúc.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận mở màn gặp U22 Lào ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12.