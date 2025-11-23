Thép Xanh Nam Định tiếp đón Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia lúc 18h chiều nay (23/11). Tâm điểm của trận đấu là màn tái xuất của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Trước đó, chân sút sinh năm 1997 trở lại tuyển Việt Nam và ghi bàn trong trận thắng Lào 2-0.

Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều đến từ giải hạng Nhất, dù chưa lấy lại 100% phong độ nhưng Xuân Son vẫn có niềm tin sẽ ghi bàn giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng để đi tiếp.

Xuân Son sẵn sàng trở lại với Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Nam Định FC

"Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi trở lại cùng đội bóng. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng và giành nhiều chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất và cũng là điều tôi mong muốn", Xuân Son nói.

Nếu như Xuân Son gây chú ý trong ngày trở lại với đội bóng thành Nam, thì tại Hàng Đẫy, trận CAHN vs Thể Công Viettel được dự đoán rất hấp dẫn, kịch tính.

Xét về phong độ, CAHN được đánh giá tốt hơn với chuỗi 9 trận bất bại (7 thắng, 2 hòa), hiện đang đứng thứ 2 BXH V-League. Một trong hai trận hòa của đội bóng ngành công an chính là trước Thể Công Viettel, cũng tại sân Hàng đẫy.

Trận CAHN vs Thể Công Viettel rất đáng chờ đợi. Ảnh: S.N

Trong khi đó, Thể Công Viettel cho thấy quyết tâm rất cao ở mùa giải năm nay. Ngoài mục tiêu vô địch V-League, đội bóng áo lính cũng làm hết sức để có thể đăng quang sân chơi Cúp Quốc gia.

Đây là trận đấu rất chất lượng khi cả hai đội đều sở hữu nhiều tuyển thủ và ngoại binh. Chưa hết, màn đấu trí giữa 2 HLV Poking và Popov cũng rất đáng chờ đợi. Họ đều là những nhà cầm quân giỏi, cá tính.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Ninh Bình có chuyến làm khách không dễ trước Hải Phòng đang đạt phong độ cao. Ninh Bình được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng Hải Phòng bất bại 6 trận khi thi đấu tại Lạch Tray mùa này, hiện đang xếp thứ 3 V-League.