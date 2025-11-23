Đánh bại CAHN 4-3 sau loạt luân lưu nghẹt thở, Thể Công Viettel ghi tên mình vào tứ kết Cúp Quốc gia. Đánh giá về chiến thắng nhiều cảm xúc, HLV Popov nói: "Đây là trận đấu quan trọng, và quan trọng hơn nữa là Thể Công Viettel giành vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia. CAHN là đội tốt nhất ở làng bóng Việt Nam hiện tại, vì thế khi Thể Công Viettel giành chiến thắng tôi cực kỳ hạnh phúc.

Khi chúng tôi thắng penalty, tôi xin được cảm ơn Chúa. Chúa giúp chúng tôi chứ không phải là may mắn. Về chuyên môn, hôm nay chiến thuật của đội tốt. Hiệp 1 chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng để giữ cường độ đó khi đối đầu CAHN rất khó. Và thực tế hiệp 2 Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ làm rất tốt, đặc biệt là về chiến thuật".

HLV Popov. Ảnh: S.N

Văn Việt có 2 tình huống cản phá thành công ở loạt luân lưu, góp công lớn giúp Thể Công Viettel chiến thắng. Dù vậy, HLV Popov khẳng định trận thắng này không của riêng cầu thủ nào.

"Văn Việt làm tốt công việc của anh ấy nhưng chiến thắng thuộc về cả đội. Chúng tôi tiến từng bước một, tôn trọng mọi đối thủ ở Cúp Quốc gia. Đội không may khi hai vòng đầu đều gặp đối thủ mạnh là Hà Nội FC và CAHN, nhưng đã vượt qua", HLV Popov chốt lại.

Thể Công Viettel giành chiến thắng đầy cảm xúc. Ảnh: S.N

Trong khi đó, HLV Polking của CAHN không hài lòng về công tác trọng tài, ông nói: "Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tương đối bế tắc, ngoài ra CAHN có một số tình huống mất bóng không cần thiết.

Hiệp 2 tôi có những điều chỉnh, thay đổi phương án. Đội chơi tốt hơn nhiều, có cơ hội và có bàn thắng. Để giải quyết trận đấu bằng luân lưu may rủi, chúng tôi tập luyện nhiều về tình huống này. Sau khi thua Thể Công Viettel, CAHN phải chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo.

Thẻ đỏ của Đình Trọng là bước ngoặt trận đấu. Tôi ngại chia sẻ về trọng tài, nhưng hôm nay có những tình huống trọng tài quyết định rất khó hiểu, ví dụ như check VAR ở pha việt vị tới 8 phút".