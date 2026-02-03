"Chúng tôi bị loại nhưng thi đấu hết sức trong trận đấu với Tampines Rovers trên sân nhà. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tập luyện rất chăm chỉ có cơ hội đá chính và thể hiện năng lực", HLV Polking khẳng định.

Trước lượt cuối vòng bảng, CAHN bị loại, trở thành cựu Á quân Cúp CLB Đông Nam Á. Đội bóng ngành công an còn 2 mục tiêu ở mùa giải năm nay là AFC Champions League Two và V-League.

HLV Polking và Đình Bắc tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: CAHN

Tiếp Tampines Rovers tại Hàng Đẫy, HLV Polking nhiều khả năng sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, tuy nhiên vẫn có những quân bài chiến thuật nhằm tạo nên sự khác biệt, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 thể hiện quyết tâm: "CAHN đang có sự chuẩn bị tốt và muốn giành 3 điểm để tặng người hâm mộ".

Trận CAHN vs Tampines Rovers lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 4/2 trên SVĐ Hàng Đẫy.