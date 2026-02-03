Bão chấn thương ập đến

Sau Hiểu Minh, cái tên tiếp theo khiến HLV Kim Sang Sik phải lo âu là Thái Sơn, cái tên được thuyền trưởng tuyển Việt Nam đánh giá cao và đang nằm trong kế hoạch sử dụng tới đây của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thái Sơn dính chấn thương nặng trong trận thua của Ninh Bình trước CLB CAHN, vì vậy không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik, ít nhất cho tới cuối năm nay.

Thái Sơn chấn thương nặng

Trường hợp của Thái Sơn cũng cho thấy một vấn đề lớn hơn. Sau gần 1 năm vừa phải thi đấu ở CLB tới U23 Việt Nam đang đẩy nhiều cầu thủ nằm trong kế hoạch sử dụng ở tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik quá tải.

Những chấn thương của Thái Sơn hay Hiểu Minh rõ ràng do quá tải. Do đó, một khi V-League bước vào giai đoạn khốc liệt hơn, những ca chấn thương (không chỉ riêng các cầu thủ U23) còn có thể xảy đến đối với những cầu thủ khác khiến HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh kế hoạch đã tính toán trước đó.

HLV Kim Sang Sik có ổn?

Mất người rõ ràng là điều không mong muốn, song để nói HLV Kim Sang Sik rơi vào khủng hoảng thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Thực tế, Thái Sơn hay nhiều cầu thủ U23 khác, dù được đặt nhiều kỳ vọng, vẫn cần thêm thời gian để khẳng định vị trí ở đội tuyển quốc gia. Khoảng cách từ tiềm năng đến việc trở thành trụ cột là không nhỏ, và chấn thương chỉ làm chậm lại quá trình ấy.

Phần nào sẽ ảnh hưởng đến quá trình thay máu lực lượng ở tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik

Vấn đề đáng bàn hơn nằm ở cách điều chỉnh chiến lược. Khi các phương án trẻ liên tục gặp trục trặc, HLV Kim Sang Sik buộc phải lựa chọn hướng đi thực dụng hơn.

Tuyển Việt Nam vẫn sẽ thực hiện kế hoạch trẻ hoá, song song với đó tiếp tục sử những cựu binh giàu kinh nghiệm, cùng lúc tận dụng tối đa nguồn lực nhập tịch, Việt kiều… Đây là những phương án dự phòng quan trọng trong bối cảnh lực lượng U23 bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Ở góc độ dài hạn, bão chấn thương buộc HLV Kim Sang Sik phải làm lại bài toán cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Trẻ hóa vẫn là mục tiêu, nhưng khó có thể diễn ra theo cách dồn dập như kỳ vọng ban đầu. Thay vào đó, quá trình này nhiều khả năng được thực hiện thận trọng hơn, từng bước và có sự bảo toàn về lực lượng.

Nói cách khác, HLV Kim Sang Sik có thể chịu áp lực, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát. Bão chấn thương là phép thử không mong muốn, song cũng là thước đo cho khả năng xoay xở và điều chỉnh chiến lược của thuyền trưởng người Hàn Quốc trước những biến số vốn khá thường xuyên trong bóng đá.