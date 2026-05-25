Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 2/7, có gần hai tuần rèn quân tại thành phố Incheon trước khi trở về nước vào ngày 14/7, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của tuyển Việt Nam diễn ra tại khu liên hợp thể thao Incheon Munhak - địa điểm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. SVĐ trung tâm Munhak là một trong những công trình thể thao nổi tiếng của Incheon với sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi. Địa điểm này cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 30km, giúp tuyển Việt Nam thuận tiện trong việc di chuyển và tổ chức lịch trình tập luyện.

Được biết, Ban huấn luyện dự kiến mang theo khoảng 40 thành viên, bao gồm cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức đội tuyển. HLV Kim Sang Sik kỳ vọng môi trường tập luyện tại Hàn Quốc giúp các tuyển thủ có trạng thái tâm lý tốt nhất trước khi bước vào giải đấu khu vực với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam thi đấu ba trận giao hữu với các CLB địa phương nhằm kiểm tra phong độ, thử nghiệm đội hình trước khi chốt danh sách chính thức dự ASEAN Cup 2026.

Kế hoạch tập huấn của tuyển Việt Nam giống với kỳ ASEAN Cup 2024. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Hàn Quốc cũng là địa điểm tập huấn quen thuộc của các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ở đợt tập huấn năm 2024, nhiều ý kiến cho rằng việc tuyển Việt Nam tập luyện ở xứ lạnh là không phù hợp. Tuy nhiên, kết quả của giải đấu năm đó đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đăng quang ASEAN Cup đầy thuyết phục, sau hai trận chung kết giàu cảm xúc trước Thái Lan.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam kỳ vọng chuyến đi lần này giúp đội có sự chuẩn bị toàn diện. Việc tuyển Việt Nam đá giao hữu với một số đội bóng của Hàn Quốc giúp HLV Kim Sang Sik rà soát đội hình, đánh giá phong độ từng cầu thủ.

Đáng chú ý, đây là dịp để thuyền trưởng tuyển Việt Nam thử nghiệm một số gương mặt mới, trong đó nhiều khả năng có những cầu thủ vừa nhập tịch như Patrick Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc...

Với HLV Kim Sang Sik, chuyến tập huấn lần này không chỉ còn là sự chuẩn bị về thể lực, kỹ-chiến thuật, mà còn giúp tuyển Việt Nam gắn kết hơn, tạp động lực trong giai đoạn có không ít thay đổi về nhân sự. Giành ngôi vô địch đã khó, bảo vệ còn khó hơn, và chiến lược gia người Hàn Quốc đang muốn tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản mới của đội tuyển: giàu sức chiến đấu, kỷ luật, hiện đại và khát khao chiến thắng.