HLV Park Hang Seo bất ngờ dẫn dắt đội bóng Thái Lan.

Chiều 25/5, nhiều tờ báo Thái Lan đồng loạt đưa tin HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB Kanchanaburi (Thái Lan) thi đấu ở Thai-League 2. Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ, bởi kể từ sau khi chia tay tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc tưởng như đã "giải nghệ".

Theo tiết lộ của giới truyền thông Thái Lan, HLV Park Hang Seo dẫn dắt Kanchanaburi với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, mức lương không được công bố. Mục tiêu quan trọng nhất của ông Park là giúp đội bóng này thăng hạng trở lại Thai-League 1.

Dù vậy, trong thời gian tới cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam chưa thể trực tiếp cầm quân ở đội bóng Thái Lan. Lý do bởi HLV Park Hang Seo cùng Hàn Quốc dự FIFA World Cup 2026 tại Mexico (hiện ông Park là Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc). Trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm quyền thay ông Park ở Kanchanaburi.

Kể từ khi rời ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo không dẫn dắt đội bóng nào dù nhận được nhiều lời mời. Ông thầy người Hàn Quốc hiện đang làm cố vấn cao cấp CLB Bắc Ninh (giải hạng Nhất) và mở học viện bóng đá ở Việt Nam.

"Mặc dù tôi nhận được lời mời từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhưng lý do tôi chọn Thái Lan là bởi vì đây là con đường mà chưa ai thực sự thành công.

Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành đối với bóng đá mà Kanchanaburi thể hiện khiến tôi trở lại và muốn thử thách. Tôi nỗ lực hết mình với vai trò là HLV bóng đá tại Thái Lan, Việt Nam và Đông Nam Á", HLV Park Hang Seo chia sẻ.