Đánh giá về trận tứ kết VCK U17 châu Á gặp U17 Australia, HLV Cristiano Roland cho biết: "Đây là một trận đấu có tính chất knock-out và gặp lại đối thủ quen thuộc U17 Australia, đội mà chúng ta thắng 2-1 ở giải Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, tính chất hai giải đấu khác nhau và đội bạn cũng có một số sự thay đổi.

Sau khi U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin, vui hơn. Điểm này rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là yếu tố quan trọng nhất mà các cầu thủ rút ra trong suốt giải đấu này".

HLV Cristiano Roland và các học trò nghiên cứu kỹ về U17 Australia. Ảnh: VFF

"Về đối thủ, chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại U17 Australia có một số thay đổi và rất mạnh. Trận đấu tới rất khó khăn, đòi hỏi U17 Việt Nam phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Tôi và BHL chuẩn bị, trao đổi với các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm cho trận tứ kết.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Những gì xảy ra trong giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, đều là bài học kinh nghiệm quý giá. Các đối thủ rất mạnh, nếu chúng ta không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì sự đoàn kết như một khối thống nhất sẽ rất khó khăn", thuyền trưởng người Brazil nhấn mạnh.

U17 Việt Nam quyết giành vé vào bán kết. Ảnh: VFF

"Các cầu thủ hiểu điều này vì họ trực tiếp trải nghiệm qua từng trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận. Khi có cơ hội tiến xa hơn, đội nỗ lực hết mình.

Tôi luôn truyền đạt tư duy đó cho các học trò. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tốt hiện tại, toàn đội biến nó thành nguồn năng lượng tích cực để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân", HLV Cristiano Roland chốt lại.

Trận tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia lăn bóng vào lúc 0h ngày 17/5.

