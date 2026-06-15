Sabri Lamouchi phải trả giá bằng chiếc ghế HLV trưởng tuyển Tunisia, sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển.

Đội bóng Bắc Phi hoàn toàn lép vế so với đại diện châu Âu, để đối thủ dễ dàng áp đặt cuộc chơi và giành chiến thắng đậm ngày mở màn chiến dịch World Cup.

Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau trận thua Thụy Điển - Ảnh: FIFA

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Tunisia hành động ngay lập tức, quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với Lamouchi.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ Tunisia vô cùng thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của đội nhà.

Nhà báo Romain Molina cho biết: "Triều đại của Sabri Lamouchi trên cương vị thuyền trưởng Tunisia đã chính thức khép lại."

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích hướng về ban huấn luyện và tuyển Tunisia. Một người hâm mộ bình luận: "Đây là điều tồi tệ nhất xảy ra giữa mùa World Cup.

Lamouchi không phải một nhà chiến thuật gia xuất sắc và tuyển Tunisia cũng thể hiện kém cỏi. Nhưng vấn đề thực sự còn sâu xa hơn."

Được biết, liên đoàn Bóng đá Tunisia triệu tập cuộc họp khẩn ngay sau thất bại trước Thụy Điển, rồi thông qua quyết định thay tướng.

Thất bại trên nối dài chuỗi phong độ tệ hại của "Đại bàng Carthage". Trước khi lên đường sang Bắc Mỹ, Tunisia thua đậm Bỉ 0-5 ở trận giao hữu tổng duyệt cuối cùng.

Lamouchi mới được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Tunisia hồi đầu năm. Tuy nhiên, triều đại của ông kết thúc chóng vánh chỉ sau vỏn vẹn 5 trận cầm quân.