Video bàn thắng Thụy Điển 5-1 Tunisia (nguồn: VTV):

Thụy Điển gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ở bảng F World Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia trên sân Guadalupe.

Bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres và Alexander Isak tiếp tục cho thấy sự ăn ý khi góp công lớn vào màn trình diễn thuyết phục của đội bóng Bắc Âu.

Đoàn quân của Graham Potter sớm kiểm soát thế trận và vượt lên trước. Yasin Ayari tung cú vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm sau khi bóng bật ra, mở tỷ số.

Không lâu sau, từ giữa sân, Gyokeres xoay người thực hiện đường chuyền để Isak thoải mái băng xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Tunisia kịp nhen nhóm hy vọng trước giờ nghỉ khi Omar Rekik đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Hannibal Mejbri. Tuy nhiên, đó gần như là tất cả những gì đại diện châu Phi làm được.

Đầu hiệp 2, Isak gây sức ép khiến đội trưởng Ellyes Skhiri mất bóng, trước khi kiến tạo cho Gyokeres ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Với pha lập công này, chân sút của Arsenal đã có 15 bàn trong 16 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Những phút cuối chứng kiến Tunisia hoàn toàn vỡ trận. Mattias Svanberg ghi bàn từ cú chạm bóng đầu tiên khi vào sân thay người, và Ayari sút xa hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 5-1 cho Thụy Điển.

Kết quả này giúp đội bóng của Potter có màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc đại chiến với Hà Lan, trong khi Tunisia buộc phải giành điểm trước Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Bàn thắng:

Thụy Điển: Ayari 7', 90'+6, Isak 30', Gyokeres 59', Svanberg 84'.

Tunisia: Rekik 43'.

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke, Hien; Bernardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres.

Tunisia: (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ben Hamida; Skhiri, Khedira; Ben Slimane, Mejbri, Abdi; Saad.