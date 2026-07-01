Chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ được nhớ bởi tỷ số áp đảo hay cú đúp của Kylian Mbappe. Một trong những điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 85, khi HLV Didier Deschamps quyết định rút thủ quân tuyển Pháp ra nghỉ để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta.

HLV Deschamps bái phục Mbappe - Ảnh chụp màn hình

Khi Mbappe tiến về khu kỹ thuật, HLV Deschamps không chỉ bắt tay hay vỗ vai học trò như thường lệ. Nhà cầm quân lão luyện cúi đầu trước cậu học trò, như một cách bày tỏ sự thán phục về màn trình diễn xuất sắc của ngôi sao Real Madrid.

Khoảnh khắc Mbappe mở tỷ số cho Pháp trước Thuỵ Điển - Ảnh: ESPN

Trong bóng đá đỉnh cao, không dễ để một HLV từng vô địch World Cup, từng dẫn dắt nhiều thế hệ ngôi sao, thể hiện sự thán phục rõ ràng đến vậy. Nhưng Mbappe đã xứng đáng với khoảnh khắc ấy. Anh ghi 2 bàn, liên tục khuấy đảo hàng thủ Thụy Điển và cho thấy dáng dấp của một thủ lĩnh thực thụ.

Cái cúi đầu của Deschamps không chỉ là lời khen dành cho cậu học trò cưng sau một trận đấu hay. Nó còn là sự ghi nhận dành cho hành trình nhiều năm Mbappe gánh vác kỳ vọng của tuyển Pháp, từ một tài năng trẻ đến biểu tượng lớn nhất của Les Bleus.

Hai thầy trò ôm nhau ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: ESPN

Với cú đúp này, Mbappe cũng san bằng thành tích 6 bàn của Lionel Messi tại World Cup 2026. Anh tạm xếp số 1 nhờ có 2 kiến tạo, trong khi Messi chưa có pha kiến tạo nào. Trên bảng vàng lịch sử World Cup, Mbappe hiện có 18 bàn, chỉ còn kém Messi đúng 1 bàn.

Xem video cú đúp của Mbappe vào lưới Thuỵ Điển (nguồn: VTV):