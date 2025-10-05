u23 viet nam 9.jpg
Chiều 5/10, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung tháng 10, chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Tâm điểm của buổi tập là sự xuất hiện của tân binh Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng).Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm.
Với sự góp mặt của Nguyễn Vadim, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều (bao gồm cả Trần Thành Trung và Viktor Lê).
U23 Việt Nam vắng nhiều gương mặt quen thuộc do được HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam.
Viktor Lê và Quốc Việt phải tập riêng ở buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên cả hai không gặp vấn đề về chấn thương.
U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó lên đường sang UAE tập huấn. 
Tại đây, đội có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10.
Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung đang khoác áo CLB Ninh Bình.
Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh là người chỉ đạo ở U23 Việt Nam. Ông Vinh đánh giá các cầu thủ U23 Việt Nam rất nỗ lực tập luyện, luôn hoàn thành giáo án của BHL đề ra.
U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu HCV tại SEA Games 33.