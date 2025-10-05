Tân binh Việt kiều Nga tập sung ở U23 Việt Nam
Tân binh Việt kiều Nga Nguyễn Vadim hòa nhập rất nhanh với U23 Việt Nam, quyết cạnh tranh suất dự SEA Games 33.
Gần 1 năm vắng bóng trong màu áo tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm chia sẻ gì khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal.
LĐBĐ Nepal (ANFA) công bố danh sách 23 tuyển thủ quốc gia tham dự hai trận đấu với tuyển Việt Nam tại bảng F, thuộc vòng loại Asian Cup 2027.
Quang Hải chấn thương lỡ hẹn với tuyển Việt Nam là tổn thất lớn, nhưng HLV Kim Sang Sik có sẵn phương án thay thế.