So với đợt tập trung gần nhất hồi tháng 6, danh sách của tuyển Nepal không có nhiều thay đổi. Đội bóng này sang Việt Nam với đội hình trẻ trung, trong đó có một số gương mặt đáng chú ý như đội trưởng Kiran Chemjong (thi đấu tại Bangladesh), Rohit Chand (thi đấu tại Indonesia), tiền vệ trung tâm Laken Limbu (thi đấu tại Campuchia), tiền đạo Anjan Bista...

Tổng giá trị đội hình của Nepal được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá khoảng 1,9 triệu euro - ít hơn gần 3 lần so với tuyển Việt Nam.

Tuyển Nepal không được đánh giá cao ở bảng E.

Đang đứng ở vị trí 175 thế giới, Nepal được đánh giá khó có thể gây bất ngờ trong 2 trận tới đây tại Việt Nam. Ở trận gặp Lào hồi tháng 6, đội bóng này thúc thủ 1-2.

Theo thông tin từ VFF, chuyến bay đưa tuyển Nepal dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 19h55 ngày 7/10. Thầy trò HLV Matt Ross chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận lượt đi gặp chủ nhà Việt Nam, trên sân Bình Dương.

HLV Matt Ross thừa nhận Nepal gặp đối thủ rất mạnh là tuyển Việt Nam và đều thi đấu 2 trận trên sân khách. Ngoài ra, thời gian qua các cầu thủ không có được điều kiện tập luyện, thi đấu tốt nhất vì nhiều lý do. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân này, tuyển Nepal chắc chắn chơi hết khả năng trước nhà vô địch ASEAN Cup.