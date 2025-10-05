Vòng 8 bóng đá nữ VĐQG 2025:

Nữ TPHCM II đấu PP Hà Nam, vòng 8 giải bóng đá nữ QG 2025, cuộc gặp của 2 đội bóng chật vật ở cuối BXH, trong đó đáng chú ý đoàn quân của HLV Lưu Thị Ngọc Mai thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào ở giải năm nay.

Nữ TPHCM II có thể... lập thành tích không ghi được bàn nào ở giải năm nay, khi hiện thủng 20 bàn và chỉ còn 2 trận nữa là khép lại

Và để tìm niềm vui chiến thắng đầu tiên và có thể là duy nhất, các cô gái Hà Nam hiểu rằng, không đối thủ nào tốt hơn là nữ TPHCM II – đội đã phải 19 lần vào lưới nhặt bóng.

Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo thế trận áp đảo trước đối thủ nhưng Hà Nam vẫn gặp bế tắc trước lối chơi phong ngự số đông của TPHCM II – phong cách họ áp dụng suốt từ đầu giải và kiếm được 1 điểm ở trận lượt đi.

Tình huống ăn bàn đáng chú ý nhất của PP Hà Nam trong hiệp 1 pha đánh đầu của Thanh Hiếu ở phút 31. Dù vậy, thủ môn Kiều My đã cảnh giác để đẩy bóng bật xà dội ra, cứu bàn thua trông thấy cho nữ TPHCM II.

Tuy nhiên, sau những nỗ lực thì Hà Nam cũng phá vỡ được hàng thủ nữ TPHCM II ở phút 54, nhờ sự chớp thòi cơ nhanh nhạy của Tạ Thị Thủy nhanh với cú vuốt bóng vào góc cao khung thành.

Niềm vui của các cô gái Phong Phú Hà Nam

Có bàn thắng, tinh thần của nữ Hà Nam thoải mái hơn hẳn, chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống, trong khi TPHCM II buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và tạo ra được vài tình huống, nhưng không thành công.

Phút 80. Thùy Linh suýt đốt lưới nhà sau pha đá phạt của nữ TPHCM II, rất may thủ môn Lê Thị Thu chơi rất tấp trung, đẩy bóng qua xà, giúp nữ Hà Nam giờ lợi thế dẫn bàn đến khi mãn cuộc.

Đây là chiến thắng đầu tiên cho Tuyết Dung và đồng đội sau 8 vòng đấu. Dù vậy, Hà Nam vẫn ở lại vị trí áp chót bảng, với 5 điểm, chỉ xếp trên TPHCM II, đội để thủng lưới tròn 20 bàn.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 9:

Ngày 8/10: Thái Nguyên T&T vs PP Hà Nam (16h)

Ngày 9/10: TP.HCM I vs Than KSVN (15h30); Hà Nội vs TP.HCM II (16h)