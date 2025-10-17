Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 7
Bị dẫn 2 bàn từ sớm, nhưng CLB CA TP.HCM thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục thắng SLNA 3-2, tạm chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26.
HAGL và chủ nhà PVF-CAND hòa không bàn thắng trong trận đấu vòng 5 LPBank V-League 2025/26, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Quang Hải tỏa sáng khi tham gia vào 2 bàn thắng, CAHN xuất sắc đánh bại Nam Định 2-0 trên sân Thiên Trường vòng 5 LPBank V-League 2025/26.