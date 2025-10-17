Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa thông báo đình chỉ chức vụ của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman.

Quyết định kỷ luật của FAM được cho là rất nghiêm khắc. Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundram, xác nhận trong cuộc họp báo đặc biệt chiều nay (17/10).

Noor Azman bị đình chỉ chức tổng thư ký FAM. Ảnh: FAM/HMetro

“Liên quan đến vụ việc của FIFA, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác có hiệu lực từ hôm nay”, ông Sivasundram cho biết.

Quyết định của FAM có hiệu lực ngay lập tức vào thứ Sáu, để cho phép một ủy ban độc lập giải quyết các lệnh trừng phạt gần đây của FIFA đối với liên đoàn và 7 cầu thủ nhập tịch.

Đây là kết quả của lệnh trừng phạt từ FIFA đối với FAM vì sai phạm trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch – những người thi đấu trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Hậu quả là kết quả của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ trong thời gian tới.

Sau án phạt, FAM đã đệ đơn kháng cáo lên FIFA. Đồng thời, bóng đá Malaysia cũng tiến hành cuộc điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân dẫn đến sai sót về mặt hành chính.

Theo hồ sơ, Noor Azman được bổ nhiệm làm Tổng thư ký FAM vào tháng 9/2022. Ông được cho là người phải chịu trách nhiệm chính từ sai phạm trong nhập tịch cầu thủ.

Liên quan đến quá trình kháng án của FAM, Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 30/10.

Quyết định có thể sẽ được FIFA thông báo cho các bên trong cùng ngày hoặc ngay sau đó. Nếu FAM và các cầu thủ nào không hài lòng với kết quả, họ có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).