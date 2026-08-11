Quang Hải bị chỉ trích, bình thường thôi

Quang Hải vừa vượt qua đàn anh Công Vinh để trở thành cầu thủ có số lần khoác áo tuyển Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà, với 84 lần ra sân

Đó là cột mốc đủ lớn, đầy bền bỉ cũng như vô cùng đáng tự hào của tiền vệ người Đông Anh sau gần 10 năm kể từ khi trở thành người hùng của sắc đỏ tại Thường Châu cho tới lúc này.

Thế nhưng, trong ngày thiết lập kỷ lục ấy, bên cạnh những lời chúc mừng đội trưởng tuyển Việt Nam cũng nhận về vô số chỉ trích khi chơi không tốt ở ASEAN Cup 2026 sau khi vòng bảng kết thúc.

Quang Hải xứng đáng nhận về những lời chỉ trích sau vòng bảng ASEAN Cup 2026

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng Quang Hải từng đóng góp quá nhiều cho tuyển Việt Nam nên không đáng phải nhận những lời phê bình như hiện tại…

Điều đó có thể xuất phát từ sự trân trọng, nhưng bóng đá không thể được đánh giá chỉ bằng những gì một cầu thủ từng làm được.

Quang Hải đã có những bàn thắng rất đẹp, từng tạo ra những khoảnh khắc không thể quên và xứng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, những điều ấy thuộc về quá khứ, còn màn trình diễn ở ASEAN Cup 2026 phải được nhìn bằng những gì đang diễn ra trên sân.

Quang Hải chưa tệ đến mức trở thành vấn đề của tuyển Việt Nam, nhưng rõ ràng chưa tạo ra tầm ảnh hưởng như người ta chờ đợi. Khi một cầu thủ từng được kỳ vọng có thể quyết định trận đấu không làm được điều đó, những lời phê bình là khó tránh khỏi.

Được tung hô khi chơi hay và bị chỉ trích khi chơi chưa tốt, đó vốn là một phần của bóng đá, nên không thể vì Quang Hải từng là người hùng mà biến những lời góp ý dành cho tiền vệ này thành điều gì đó bất công.

Chờ lời đáp trên sân cỏ

Ở tuổi 29, Quang Hải có cho mình tất cả những gì thuộc về bóng đá. Vinh quang, danh tiếng, tiền bạc và đôi khi là một vài "drama" hậu trường- vốn luôn xuất hiện, xảy ra đối với các cầu thủ nổi tiếng, ngôi sao hạng A.

Một cầu thủ đã trải qua đủ những thăng trầm trong quá khứ như Quang Hải chắc chắn hiểu rất rõ dư luận có thể thay đổi nhanh đến thế nào.

Từ những ngày được tung hô, quãng thời gian sang Pau FC không như kỳ vọng, cho tới những câu chuyện cá nhân từng chịu sức ép rất lớn… Nhưng sau tất cả, Quang Hải vẫn trở lại, vẫn khoác áo tuyển Việt Nam và vẫn chứng minh được giá trị của mình ở thời khắc khó khăn nhất.

Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Việt Nam cũng không cần sự bảo vệ, vì tự anh sẽ làm điều đó và được chứng minh trên sân cỏ

Bởi vậy, lúc này có lẽ cũng chẳng cần những lời bào chữa. Càng không cần nhắc đi nhắc lại rằng Quang Hải từng giỏi như thế nào để mong người hâm mộ bớt chỉ trích. Những gì cầu thủ người Đông Anh làm được cho tuyển Việt Nam đã có lịch sử ghi nhận, và điều Quang Hải cần lúc này không phải một người bảo vệ, mà là một cơ hội để chứng minh.

Malaysia đang chờ ở bán kết. Một trận đấu quan trọng là sân khấu phù hợp nhất để Quang Hải đưa ra câu trả lời. Nếu trở lại, tạo ra sự khác biệt và giúp tuyển Việt Nam tiến gần hơn tới chức vô địch, những lời chỉ trích trước đó tự khắc sẽ biến mất, và ngược lại.

Quang Hải không cần được cảm thương, cũng chẳng cần ai bảo vệ. Những gì anh đã làm cho tuyển Việt Nam đã được ghi nhận. Bây giờ là lúc tất cả chờ cầu thủ người Đông Anh tự viết tiếp câu chuyện của mình, bằng một màn trở lại đúng với đẳng cấp của một cầu thủ lớn.

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